Nur wenig später revanchierte sich der Neu-Bayer für das Lob. Am Mittwoch beantwortete Sané auf Twitter einige Fragen seiner Fans.

Dabei wurde er auch gefragt, welcher Spieler seiner Meinung nach, die Auszeichnung des Ballon d'Or in diesem Jahr verdient gehabt hätte. Die Verleihung wurde bekanntermaßen abgesagt.

Lewandowski wiederum erwartet mit Blick auf die am Freitag beginnende Bundesliga-Spielzeit "die größte Herausforderung, die wir alle bisher in unserer Karriere meistern mussten". Damit meinte der Stürmer die zahlreichen Spiele, die aufgrund der Corona-Krise später startenden Saison alle drei bis vier Tage stattfinden. Englische Wochen gehören damit in der neuen Spielzeit zum Alltag der Fußball-Profis.