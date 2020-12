Freiburg machte es den Gästen aus Mönchengladbach zu Beginn der Partie schwer, lief die gegnerischen Spieler früh an und störte so immer wieder das Aufbauspiel des Champions-League-Teilnehmers. Auch die beste Gelegenheit der Anfangsphase ging auf das Konto der Mannschaft von Christian Streich: Nach einem Fehlpass von Matthias Ginter, schaltete der SC blitzschnell um. Ermedin Demirović bediente den durchstartenden Lucas Höler, der alleine auf Yann Sommer im Gladbacher Tor zulief. Mit seinem Abschluss scheiterte Höler dann aber am rechten Pfosten, auch den Nachschuss setzte der Freiburger über den Kasten (15. Minute).

Die Gäste vom Niederrhein brauchten einige Zeit, um im Schwarzwald-Stadion anzukommen, gingen dann aber mit ihrer ersten Gelegenheit in Führung. Nach einer ansehnlichen Kombination durch das Mittelfeld bediente Kapitän Lars Stindl den im Strafraum lauernden Breel Embolo. Dessen Flachschuss aus halblinker Position schlug an Florian Müller vorbei im rechten unteren Eck ein (23.).

Doch Freiburg ließ sich durch den Gegentreffer nicht verunsichern. Stattdessen spielten die Breisgauer weiter munter nach vorne und kamen nun ihrerseits zu guten Torchancen. Zunächst hatte Demirović den Ausgleich mit einem wuchtigen Schuss aus 14 Metern auf dem Fuß, konnte Sommer aber nicht überwinden (27.). Kurz darauf musste Gladbachs Schlussmann aber doch hinter sich greifen. Nach einem Eckball für die Hausherren stand Baptiste Santamaria am zweiten Pfosten frei, setzte zum Fallrückzieher an und beförderte das Spielgerät so in Richtung Tor. Dort stand Philipp Lienhart goldrichtig und drückte den Ball mit dem Kopf an Sommer vorbei über die Linie (32.).

Der SC wollte nun noch mehr: Nur wenige Minuten nach dem Ausgleichstreffer hatte Keven Schlotterbeck per Kopf die große Möglichkeit zum 2:1, setzte die Kugel aber knapp am Gladbacher Kasten vorbei (34.).

Die Borussia wirkte hingegen gehemmt, einzig Alassane Pléa tauchte noch einmal gefährlich im Freiburger Strafraum auf, wurde aber von Manuel Gulde an einem Abschluss gehindert (35.).

Der zweite Durchgang startete furios. Zunächst gingen die Hausherren nach einem Foulelfmeter in Führung, Vincenzo Grifo trat an und verwandelte sicher (49.). Zuvor hatte Stefan Lainer Nicolas Höfler im Strafraum von den Beinen geholt.

Die Antwort der Gäste aber nicht lange auf sich warten. Im Gegenteil: Nur eine Minute später glich die Mannschaft von Marco Rose aus. Nach Zuspiel von Florian Neuhaus fasste sich Pléa ein Herz und zirkelte den Ball sehenswert aus 20 Metern ins rechte Toreck (50.).

Anschließend flachte die Partie ein wenig ab. Gladbach übernahm nun mehr und mehr die Kontrolle. Mit einem Doppelwechsel – Marcus Thuram und Valentino Lazaro kamen für Hannes Wolf und Stefan Lainer – versuchte Marco Rose seiner Mannschaft neue Impulse zu verschaffen (64.). Die besseren Torchancen hatten aber wie im ersten Durchgang weiterhin die Hausherren. Zunächst kam Demirović nach einem Eckball zum Abschluss, Sommer war zur Stelle (66.), dann traf ein Freiburger zum zweiten Mal in dieser Partie Aluminium. Dieses Mal war es Grifo, der nach Zuspiel von Günter aus acht Metern auf linker Position den rechten Pfosten traf (78.). Auch Freiburgs Edel-Joker Nils Petersen schoss aus kurzer Distanz über das Tor (84.), ebenso wie sein eingewechselter Teamkollege Roland Sallai, der den Ball nach einem Freistoß gleich mehrfach nicht im Tor unterbringen konnte (89.).

Aber auch die Gäste hätten kurz vor Schluss noch auf die Siegerstraße einbiegen können. Der eingewechselte Patrick Herrmann tauchte nach einem Steilpass alleine vor Torhüter Müller auf, konnte den Freiburger Keeper aber nicht überwinden (84.) und auch in der 90. Minute hatte Herrmann kein Glück, als er frei vor dem Tor stehend am langen Eck vorbeizielte (90.).

So blieb es schlussendlich beim leistungsgerechten 2:2-Unentschieden.

Die Stimmen:

Breel Embolo (Borussia Mönchengladbach): "Es war ein schweres Spiel. Wir haben hier auch eine schlechte Bilanz. Wir sind nicht schlecht ins Spiel reingekommen, aber wir haben viel zu viele Chancen zugelassen."

Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach): "Grundsätzlich ist es so, dass wir bei Standards nicht hellwach sind. Das zieht sich so ein bisschen durch die Saison."

Marco Rose (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Die Körpersprache hat mir insgesamt gefallen, am Ende muss ich morgen gucken, wenn ich aufwache, ob wir einen Punkt gewonnen haben oder zwei verloren. Jetzt fühlt es sich schon so an, als ob das so okay ist."

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Gegen gute Gladbacher waren wir voll auf dem Platz, wir haben alles abgearbeitet. Wir hatte gute Einzelleistungen von vielen Spielern, viele Torchancen, richtig gute Torchancen, schade, dass wir sie nicht nutzen konnten. Aber die Leistung war richtig gut."

Vincenzo Grifo (SC Freiburg): "Wir waren heute sehr eklig, wir waren dreckig. Wir haben versucht, alles reinzuwerfen und haben uns am Ende auch belohnt, wenn auch nicht mit dem Siegtreffer."

Der Tweet zum Spiel:

Gladbachs Abwehr hatte heute sicherlich nicht immer den Durchblick.

Das fiel auf: Freiburg steigert sich

Gegen Borussia Mönchengladbach war der SC Freiburg sicherlich nicht das favorisierte Team. Dennoch zeigt die Formkurve der Breisgauer weiter nach oben. Gegen den Champions-League-Teilnehmer vom Niederrhein spielte sich der SC zahlreiche Großchancen heraus. Vor allem das Angriffs-Trio aus Lucas Höler, Vincenzo Grifo und Ermedin Demirović funktionierte sehr gut. Immer wieder liefen die Drei mit Tempo auf den ballführenden Gladbacher auf, bildeten somit die erste Pressingreihe und konnten Ballverluste der Gäste erzwingen. Mit schnellen Gegenstößen und Kurzpassspiel kombinierten sie sich immer wieder in den Sechzehner und erspielten sich Möglichkeit um Möglichkeit. Das dürfte auch Christian Streich gefallen haben, der im TV-Interview nach dem Spiel vor allem das Gegenpressing seiner Mannschaft hervorhob.

Die Statistik: 18

Im März 2002 konnte Borussia Mönchengladbach das letzte Mal in Freiburg ein Bundesliga-Spiel gewinnen. Seitdem wartet die "Elf vom Niederrhein" auf einen Erfolg im Schwarzwald.

