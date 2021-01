Matthäus fügte noch hinzu: "Wenn dieser sich weiter so rasant entwickelt." Allerdings glaubt der 59-Jährige nicht daran, dass Bundestrainer Joachim Löw den 16-Jährigen auch tatsächlich zur Europameisterschaft im Sommer mitnehmen wird. "Löw wird sich nicht trauen, das Dortmunder Supertalent schon mitzunehmen", so der Ex-Weltmeister.

Auch BVB-Abwehrchef Mats Hummels schwärmte in der "Sport Bild" von dem Youngster in höchsten Tönen: "Er ist schon wirklich gut. Ich habe Toni Kroos mit 16, 17 Jahren spielen sehen, Mario Götze und Christian Pulisic auch. Youssoufa reiht sich definitiv in die Riege der Besten in dem Alter ein, mit denen ich je zusammengespielt habe."