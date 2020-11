Am Ende des Tages hatte er allen Grund zur Freude. Sein kurioses Eigentor, das es in jeden Bundesliga-Jahresrückblick schaffen dürfte, blieb beim 2:1 (1:0) beim harmlosen Aufsteiger Arminia Bielefeld ohne Folgen. Die Werkself mischt weiter munter die Spitzengruppe auf.

"Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich habe ins Leere geschossen, das war nicht der schönste Moment meiner Karriere", räumte Hradecky am "ARD"-Mikrofon ein. Und tatsächlich tauchten im Netz zeitnah die von ihm befürchteten ersten Videos vom "Own Goal Of The Century" (dem "Eigentor des Jahrhunderts") auf, die Klicks überschritten noch am Samstagabend die Hunderttausender-Marke.