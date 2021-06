Publiziert 04/06/2021 Am 16:07 GMT

Er habe unter anderen öffentliche Auftritte des Präsidiums vermisst, sagte der Ex-Weltmeister, es habe keine positive Grundstimmung verbreitet. "Man hat das Gefühl, es gibt kein Miteinander im Verein", sagte Podolski.

Die Arbeit des entlassenen Sport-Geschäftsführers Horst Heldt sieht Podolski ebenfalls kritisch: "Es wurden unter ihm so gut wie keine Spieler verpflichtet, die der Mannschaft wirklich weiterhelfen konnten", sagte er. Für die kommende Saison fordert Podolski eine Steigerung auf allen Ebenen: "Die Mannschaft muss so aufgebaut werden, dass sie in der Lage ist, um einen Platz im gesicherten Mittelfeld mitzuspielen".

(SID)

