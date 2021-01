Am Samstag präsentierten sich die beiden Kontrahenten jedenfalls auffällig freundlich. Sie begrüßten sich per "Corona-Faust" auf der Tribüne und verfolgten auch das Spiel weitgehend nebeneinander.

Noch bleibt abzuwarten, ob das Duell an der Spitze für die bislang so erfrischend auftretende VfB-Mannschaft zur schweren Hypothek wird. Laut VfB-Sportdirektor Sven Mislintat bestehe da aber keine Gefahr. "Es ist gar nicht so schwer, das von der Mannschaft wegzuhalten. Wir konzentrieren uns auf das, was wir beeinflussen können. Es ist in erster Linie eine Sache zwischen den Beiden", stellte er bei "Sky" fest. "Wir sind da, um Fußball zu spielen. Alles andere ist nicht unser Bier", brachte es VfB-Kapitän Gonzalo Castro auf den Punkt.