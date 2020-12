Es herrscht Alarmstufe Rot am Bruchweg, der FSV Mainz 05 taumelt dem Abgrund entgegen - doch offenbar ist dies bei den akut abstiegsgefährdeten Rheinhessen trotz des katastrophalen Saisonstarts noch nicht jedem bewusst.

Und so knöpfte sich Abwehrspieler Alexander Hack nach der nächsten frustrierenden Pleite wütend seine Mitspieler vor - die Nerven lagen nach dem 0:1 (0:0) gegen Werder Bremen blank.

"Man hat das Gefühl, dass nicht jeder weiß, worum es hier geht", schimpfte Hack und forderte: "Jeder muss sich jetzt über die Winterpause klar machen, was das für den Verein bedeutet. Da muss jeder eine andere Einstellung an den Tag legen."

Und auch Teamkollege Robin Quaison stimmte zu. "Das war in allen Belangen nicht gut genug", monierte der Schwede: "Wir können so nicht weitermachen."

Was aus Mainzer Sicht aber am schlimmsten wog: Gegen Werder bestritten sie das dritte sogenannte "Sechs-Punkte-Spiel" gegen einen direkten Konkurrenten im Keller in den vergangenen Wochen - und durch den späten Treffer des Bremer Bundesliga-Debütanten Eren Dinkci (90.) ging auch das dritte verloren.