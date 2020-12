Daher sei er auch "sehr glücklich, hier zu sein. Es ist eine neue Erfahrung und ich möchte wirklich lernen, mich verbessern und weiter wachsen". Er könne sich für diese Ziele nicht vorstellen, "an einem besseren Ort" sein zu können.

In dem Interview sprach der junge Spanier auch darüber, dass ein Transfer nach München schon 2019 im Gespräch war: "Im letzten Jahr war es bereits ein Thema und in diesem Jahr wurde mir die Chance gegeben."

Auch ein Wechsel zu Atlético Madrid, dem heutigen Gegner der Münchener in der Champions League (ab 21:00 Uhr im Liveticker), war demnach eine Option. "Es gab eine Zeit, in der es eine Möglichkeit gab, aber schlussendlich klappte es nicht und die Gelegenheit, hier in München zu sein, ergab sich."