Der Vertrag des 33-Jährigen lief ursprünglich am 30. Juni aus - verabschiedet wurde die BVB-Ikone aber nach der Saison nicht. Aus gutem Grund, denn wie die "Ruhr Nachrichten" schreiben, hat Schmelzer seinen Vertrag heimlich verlängert. "Es ist für uns selbstverständlich, dass wir Marcel die Gelegenheit geben, seine Reha beim BVB auch über das Ende dieser Saison hinaus weiterzuführen und sie hier abzuschließen", hatte Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc bereits vor einigen Wochen gesagt.

Borussia Dortmund will Schmelzer auch nach dem Ende seiner aktiven Karriere an den Verein binden. "Es ist schon jetzt der Wunsch aller handelnden Personen, Marcel Schmelzer im Anschluss an seine Karriere beim BVB einzubinden und ihn nach Kräften dabei zu unterstützen, seinen großen Erfahrungsschatz an den Nachwuchs weiterzugeben", erklärte Zorc im Mai.

