"Ich bin froh, wieder auf dem Platz zu stehen und fühle mich gut", erklärte Marco Reus im Rahmen der digitalen Saisoneröffnung im BVB-Trainingszentrum in Brackel.

Der 31-Jährige könnte nach eigenen Aussagen sogar noch vor dem Bundesliga-Start (18. September) sein Comeback feiern. Am 14. September trifft Borussia Dortmund in der ersten Runde des DFB-Pokals auf den MSV Duisburg - möglicherweise dann wieder mit seinem Kapitän an Bord.