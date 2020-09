Es ist das Duell der beiden erfolgreichsten deutschen Mannschaften, der Klassiker im deutschen Fußball. Im Supercup empfängt der FC Bayern München heute den Erzrivalen Borussia Dortmund. Für den BVB gab es in München in den vergangenen drei Gastauftritten nichts zu holen. Im Gegenteil: es setzte drei saftige Klatschen - 0:6, 0:5 und 0:4 hieß es aus Sicht der Schwarz-Gelben.

"Die letzten Ergebnisse waren beschissen, so wollen wir nicht mehr auftreten", machte Marco Reus in einer Medienrunde vor der Partie deutlich und fügte an: "Wir müssen eine andere Körpersprache an den Tag legen, giftiger sein, mit mehr Emotionen spielen und dann in Phasen, in denen wir hintern reingedrängt werden, Ruhe bewahren."

DFL-Supercup Lewandowski als Vorbild: Haalands Weg zum ultimativen Stürmer VOR 20 STUNDEN

Im Supercup sieht die Bilanz der Dortmunder gegen die Bayern allerdings gar nicht so schlecht aus. In den vergangenen zehn Jahren traf man sechsmal auf die Münchner und ging dabei dreimal als Sieger vom Platz. Fünf Spiele fanden dabei aber in Dortmund statt.

Die Partie in der Allianz Arena (heute ab 20:30 Uhr im Liveticker) wird das erste direkte Kräftemessen der beiden großen Titelanwärter in der neuen Saison sein. Im Spielplan mit vielen englischen Wochen und ohne Fans im Stadion - beides der Corona-Pandemie geschuldet - fragt man sich allerdings, wer dieses Kräftemessen zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison überhaupt braucht. Die Antwort: Marco Reus.

Supercup: Reus der Anführer beim BVB

Der BVB-Kapitän wird mit großer Wahrscheinlichkeit erstmals seit dem 4. Februar wieder in einem Pflichtspiel in der Startelf stehen. Damals zog er sich im DFB-Pokal bei Werder Bremen eine schwere Muskelverletzung zu und fiel anschließend lange aus. In dieser Saison stehen bislang nur drei Kurzeinsätze für Reus zu Buche.

"Ich bin noch nicht da, wo ich mich selbst sehe, dafür habe ich bislang zu wenig gespielt. Aber es macht mir Spaß, hier jeden Tag hinzukommen, mit den Jungs zu trainieren. Das spornt an und ich bin froh, dass ich wieder Teil der Mannschaft sein kann", erklärte der 44-malige Nationalspieler.

"Waren beschissen": Reus über jüngste BVB-Auftritte in München

Auch Trainer Lucien Favre ist froh, den 31-Jährigen, der zuletzt Mitte Dezember 2019 gegen RB Leipzig (3:3) 90 Minuten absolvierte, wieder als Alternative zu haben. "Wir sind sehr, sehr zufrieden, dass er wieder da ist. Er hat sehr hart gearbeitet. Es macht Spaß, ihn wieder auf dem Platz zu sehen. Er spürt Fußball."

In München soll Reus nicht nur Spielpraxis auf allerhöchstem Level bekommen, sondern auch nach der überraschenden Niederlage beim FC Augsburg (0:2) vorneweg gehen. "Es ist für uns gut, dass wir drei, vier Tage später wieder die Möglichkeit bekommen, uns in die richtige Spur zu bringen", meinte der Offensivstar.

Supercup: BVB-Kapitän Reus ist heiß auf Titel

Reus wird im Supercup wohl Jadon Sancho ersetzen, der ausfällt. Zudem muss der BVB übrigens auch auf Stammtorhüter Roman Bürki verzichten, der ebenso wie Sancho mit einer Atemwegsinfektion die Reise nach München gar nicht erst antritt.

"Es ist zwar nur der Supercup, aber wir spielen gegen Bayern, da ist immer Prestige dabei. Deshalb gibt es für uns keine Sekunde, in der wir es ein bisschen lässiger angehen lassen", sagte Reus mit Blick auf den anstehenden Klassiker.

Für Reus geht es nicht nur darum sich langsam wieder ins Team zurückzuspielen. Der gebürtige Dortmunder will in der noch jungen Spielzeit auch unbedingt ein erstes Zeichen im direkten Duell mit dem FC Bayern setzen. Denn das Ziel bleibe "natürlich immer noch mit dem BVB Meister zu werden. Das treibt mich an", erklärte Reus vor Kurzem beim vereinseigenen Klub-TV.

Bislang stehen für den Offensivspieler nur vier Trophäen in der Vitrine. Ein DFB-Pokalsieg (2017) sowie drei Supercuperfolge (2014, 2015 & 2020). Daher ist Reus auch besonders heiß auf dieses Finale.

"Ich glaube, dass beide Mannschaften eine schlagfertige Truppe auf den Platz stellen. Es ist ein Titel zu vergeben, es ist ein Prestigeduell schon seit Jahrzehnten. Keiner will den Platz als Verlierer verlassen, deswegen werden wir alles dafür geben, damit wir gewinnen", gibt der BVB-Kapitän als Ziel aus.

BVB-Kapitän Reus vom FC Bayern "beeindruckt"

Supercup: Reus sieht FC Bayern in der Favoritenrolle

Nicht nur der BVB geht nach der Augsburg-Niederlage mit einem Negativerlebnis in das Spitzenduell, auch der FC Bayern nach dem unerwarteten 1:4 bei der TSG 1899 Hoffenheim. Zudem fehlt Leroy Sané (Kapselverletzung), auch David Alaba ist fraglich (muskuläre Probleme). Trotzdem sind die Münchner auch für Reus der Favorit.

"Sie sind sehr, sehr stark. Wenn du die Champions League gewinnst, vor allem in der Art und Weise wie sie, ist es beeindruckend. Wir spielen gegen die beste Mannschaft Europas. Es ist ein gutes Spiel, um zu schauen, wo wir stehen", so der BVB-Kapitän über den Gegner.

In diesem Spiel kann Reus zeigen, dass er immer noch Weltklasse und ein Unterschiedsspieler ist.

Extra Time - Der Eurosport-Podcast:

Das könnte Dich auch interessieren: Positiver Coronatest: Liverpool-Neuzugang Thiago in Quarantäne

Bürki zum Supercup: "Besser präsentieren als zuletzt in München"

Premier League Wirbel um Özil: Neue Nummer löst Spekulationen aus VOR 21 STUNDEN