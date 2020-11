Marco Reus hat Humor. "Oh, verletzt steht nicht an erster Stelle?", fragte er im neuen "Sky"-Format "Meine Geschichte" bei einer Google-Suche seines Namens lachend.

Ganz so locker konnte der 31-Jährige mit seiner schier endlosen Verletzungsmisere nicht immer umgehen.

Ein Teilriss der Syndesmose kostete Reus den WM-Titel 2014 in Brasilien, auch die EM zwei Jahre später in Frankreich verpasste der Kapitän von Borussia Dortmund.

Es ist also kein Wunder, dass Joachim Löw und Lucien Favre im Umgang mit dem Offensivspieler besonders vorsichtig sind. Nach einem längeren Telefonat zwischen dem Bundestrainer und dem BVB-Coach stand fest: Reus wird nicht für den Länderspiel-Dreierpack zum Jahresabschluss nominiert.

Nach einer monatelangen Pause aufgrund einer Anfang Februar erlittenen Muskelverletzung in den Adduktoren befindet sich Reus in einer Phase ansteigender körperlicher Fitness. Seine Bestform hat er trotz seines Führungstreffers im Ligagipfel gegen Bayern München (2:3) am vergangenen Samstag aber noch nicht erreicht.