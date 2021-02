Die Bilanz von Erling Haaland ließt sich mit 17 Toren aus 17 Spielen hervorragend. Rein statistisch gesehen kann das Offensivgenie damit allerdings nicht mit dem Bayern-Torjäger Robert Lewandowski konkurrieren. Mit 26 Toren in 21 Spielen führt dieser die Torschützenliste in der Fußball-Bundesliga an.

In der Champions League stellte Haaland am vergangenen Mittwoch allerdings einen beeindruckenden Rekord auf. Durch seinen Doppelpack im Achtelfinalhinspiel gegen Sevilla in der Königsklasse kommt er auf 17 Tore in den ersten 13 Spielen - das ist bisher keinem anderen Spieler in diesem Wettbewerb gelungen.