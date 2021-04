Publiziert 23/04/2021 Am 05:38 GMT | Update 23/04/2021 Am 06:17 GMT

Bereits vergangenen Sommer hatte es immer wieder Gerüchte über einen Abschied des Verteidigers von den "Canaries" gegeben. Damals hatte der gerade abgestiegene Klub dem noch einen Riegel vorgeschoben.

Norwich wollte mit Aarons den direkten Wiederaufstieg schaffen, was nun gelungen ist. Schon 2020 habe die Mannschaft von Daniel Farke Aarons aber versichert, ihm für 2021 keine Hindernisse in den Weg zu legen.

Aarons wird mit zahlreichen europäischen Spitzenklubs in Verbindung gebracht. So sollen neben dem FC Bayern auch der FC Barcelona und AS Rom Interesse am Engländer haben.

Aus der Premier League stehe er neben Westham auch bei Everton auf dem Wunschzettel. Als Ablösesumme werden etwa 35 Millionen Euro gehandelt.

