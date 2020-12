In den beiden letzten Partien in 2020 spielt Leipzig am Mittwoch (20.30 Uhr/Eurosport-Liveticker) bei Nagelsmanns Ex-Klub TSG Hoffenheim und am Samstag gegen den 1. FC Köln. Da die Saison bereits am 2. Januar weitergeht und der Spielplan eng getaktet ist, sei es laut Nagelsmann noch zu früh über Aussagen über das Titelrennen. "Keiner weiß genau, wie alle Mannschaften damit umgehen, dass es wenig Winterpause gibt und dann in der zweiten Hälfte der Saison viele Englische Wochen stattfinden", sagte er.