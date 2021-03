Publiziert 17/03/2021 Am 14:51 GMT | Update 17/03/2021 Am 14:52 GMT

Der Trainer von RB Leipzig ergänzte: "Bis dann irgendwann mein Bruder mir gesagt hat: Der heißt Lothar und mit Nachnamen Matthäus."

Nagelsmann, der beim WM-Triumph der Nationalmannschaft in Italien vor 31 Jahren kurz vor seinem dritten Geburtstag stand, lobte Matthäus vor allem für seine Spielweise.

"Er war ein unheimlich guter Box-to-Box-Spieler und könnte da heute wahrscheinlich immer noch spielen", so der Trainer über den damaligen DFB-Kapitän, der am kommenden Sonntag seinen Ehrentag begeht. In Matthäus, so Nagelsmann weiter, sah er "eine unglaubliche Mentalitätsmaschine, die immer gewinnen wollte".

Auch mit Matthäus' Arbeit als TV-Experte sei Nagelsmann "hochzufrieden". "Es sind immer gute Gespräche mit ihm. Er hat immer eine gute starke Meinung", so der RB-Coach: "Ich freue mich, dass er 60 wird, bei guter Gesundheit ist und nach wie vor ausschaut wie 50 oder 45."

