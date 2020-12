Nach der Übernahme der Tabellenführung nach 2284 Tagen ging Peter Bosz schnell wieder zur Tagesordnung über. Der Trainer von Bayer Leverkusen war zwar sichtlich zufrieden, aber mit dem Kopf schon beim Derby am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Köln.

Leverkusens österreichischer Nationalspieler Julian Baumgartlinger, der seit Wochen einen exzellenten Job auf der Sechs macht, lobte sein Team als Mannschaft der Stunde. "Die Leistung und vor allem das Ergebnis stimmen uns alle sehr glücklich und positiv", sagte der 32-Jährige bei "Sky" und richtete den Blick ebenfalls auf die fordernden Partien in der englischen Woche in Köln und am Samstag gegen Rekordmeister Bayern München vor der äußerst kurzen Winterpause: "Das gibt uns Schwung und Energie für den Endspurt bis Weihnachten."

Stichwort Schwung und Energie, davon hat Bayer in dieser Saison offensichtlich reichlich. Die Zahlen und Leistungen der Rheinländer sind beeindruckend: 51 Tore in 18 Pflichtspielen, ungeschlagener Tabellenführer nach elf Spieltagen in der Bundesliga und als Gruppensieger mit deutschem Tor-Rekord (21) für die Zwischenrunde in der Europa League qualifiziert.

"Es ist eine Momentaufnahme, aber es ist schon etwas wert. Wir wissen alle, wie schwer es ist, sich in der Bundesliga mit Mannschaften wie Bayern München, Borussia Dortmund, Gladbach und den Leipzigern an die Spitze zu setzen. Es sind aber noch zwei Drittel der Saison zu spielen", warnte Baumgartlinger.

Havertz-Abgang kompensiert

Der Abgang von Offensivspieler Kai Havertz ist längst vergessen, weil die Bayer-Tormaschine auf mehreren Schultern verteilt wie geschmiert läuft. Fällt einer aus, springt der nächste in die Bresche.

Wie die vergangenen beiden Wochen zeigen: Denn der Ausfall des bis dato formstarken argentinischen Torjägers Lucas Alario (8 Tore) wegen leichter Knieprobleme fiel überhaupt nicht ins Gewicht. Allein Leon Bailey traf in den vier Spielen ohne Alario gleich zweimal doppelt, so auch gegen Hoffenheim (4./27.).

"Wir alle kennen seine Qualitäten. Leon hat es selbst geschafft, diese derzeit konstant abzurufen. Er spielt momentan auf der rechten Seite, die mag er am liebsten", sagte Bosz: "Und er zahlt es zurück."

Auch Moussa Diaby durfte mehrfach jubeln. Und selbst Routinier Baumgartlinger zeigte in den vergangenen Spielen zweimal per Kopf Torjägerqualitäten. Die Torschützenliste der Werkself ist lang und ausgeglichen.

Und vor allem der FC Bayern, der die erste Tabellenführung der Leverkusener durch ein überraschendes 1:1 am Samstagabend bei Union Berlin erst möglich gemacht hatte, dürfte vor dem Gipfeltreffen am Samstagabend in der BayArena gewarnt sein.

