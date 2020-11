"Wenn es um die Fitness geht, sind wir noch nicht ganz da, wo wir hin wollen - wo auch Max hin will", kündigte Trainer Urs Fischer zwischen den Zeilen harte Trainingswochen für den Matchwinner von Union Berlin an.

"Wir sind aber auf gutem Weg", schob Fischer mit Blick auf Kruses Zustand rasch nach, um im Anschluss an die Gala des 32-Jährigen nicht allzu kritisch zu wirken: "Und natürlich hat man in den Aktionen die Qualität von Max gesehen. Das war toll. Ein Tor selbst gemacht, zwei Treffer aufgelegt - da musst du ein Kompliment vom Trainer bekommen."

Das hatte sich Kruse, der per Foulelfmeter getroffen (60.) sowie die Tore von Joel Pohjanpalo (85.) und Cedric Teuchert (90.+4) vorbereitet hatte, auch verdient. Denn trotz seiner physischen Defizite machte der Routinier den Unterschied aus. Wenn Kruse am Ball war, wurde es meistens gefährlich. "Er hat eine brutale Erfahrung", sagte Mittelfeldspieler Sebastian Griesbeck bei "DAZN" über seinen Teamkollegen: "Er hilft uns natürlich sehr."

Am Montag verhalf Kruse seinem Klub sogar zur neuen Bestmarke von fünf Partien in Folge ohne Niederlage, die Köpenicker kletterten auf den siebten Tabellenplatz. Neben seiner makellosen Quote vom Punkt (15 Elfmeter-Tore in 15 Versuchen) überzeugte Kruse durch seine uneigennützige Spielweise. So spielte der Altstar vor dem dritten Tor freistehend noch einmal quer - was er selbst aber nicht überbewerten wollte.