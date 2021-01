Selbst, als das Momentum nach dem Sensationstor des Mainzers Levin Öztunali (57.) aus 25 Metern in den Winkel wieder in Richtung BVB kippte, blieb die Wende aus. Weil Reus die Nerven versagten. Er schickte den herausragend starken Torhüter Robin Zentner in die rechte Ecke und schoss dann neben den linken Pfosten (76.).

"Das tut mir sehr, sehr leid", sagte Reus, "ich hatte schon in der ersten Halbzeit eine Riesenchance, die ich machen muss." Wie einige seiner Kollegen, wie Julian Brandt, Jude Bellingham oder Erling Haaland, die allesamt Zentner bezwingen hätten sollen. Stattdessen "sind wir in der Abwehr ein bisschen in Panik geraten", analysierte Meunier. "Wir müssen das natürlich gewinnen. Ich bin sehr enttäuscht, besonders mit Blick auf Leverkusen am Freitag."