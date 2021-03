Publiziert 16/03/2021 Am 21:54 GMT

Der FC Schalke spielt die schlechteste Saison der eigenen Bundesliga-Geschichte. Nach 25 Partien hat S04 nur einen Sieg und zehn Punkte auf dem Konto – der Abstieg ist kaum noch zu verhindern.

Beim wahrscheinlichen Neuanfang in der 2. Bundesliga will Rangnick laut "Bild" zumindest selbst an der Seitenlinie stehen und die Hauptverantwortung tragen.

Damit würde er - ähnlich wie auch teilweise bei der TSG 1899 Hoffenheim und RB Leipzig - vorerst die komplette sportliche Macht bekommen.

Rangnick trainierte Schalke bereits in der Saison 2004/05 sowie 2011.

