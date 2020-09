Die angeschlagenen Abwehrspieler Lukas Klostermann (muskuläre Probleme) und Dayot Upamecano (Kniebeschwerden) ließen am Donnerstag das Training mit der Mannschaft ausfallen, damit "sie am Samstag auch zur Verfügung stehen", sagte Nagelsmann.

Sörloth werde aber wohl noch nicht in der Startelf stehen, meinte Nagelsmann. "Er hat jetzt drei Wochen nicht trainiert", erklärte der Coach, "noch dazu kennt er wahrscheinlich noch nicht alle Namen seiner Mitspieler." Der norwegische Nationalspieler war zuletzt von Crystal Palace an Trabzonspor in die erste türkische Liga ausgeliehen und unterschrieb bei RB einen Fünfjahresvertrag.