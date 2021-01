RB Leipzig hat im Rennen um die Champions-League-Plätze drei Big Points erzielt und Verfolger Bayer Leverkusen distanziert. In einem umkämpften Bundesliga-Spitzenspiel besiegten die effizienteren Sachsen die Werkself 1:0 (0:0).

Christopher Nkunku (51.) traf zum Sieg für RB, das nach wackeligen Vorstellungen in den Vorwochen nun etwas aufatmen darf. Zuletzt hatte das Team von Trainer Julian Nagelsmann nur eine der vier vergangenen Ligapartien gewonnen. Bayer, das Platz drei an Eintracht Frankfurt verlor, siegte derweil nur in einem der sieben zurückliegenden Spielen.