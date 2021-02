"Grundsätzlich stört mich das nicht, weil es zum Fußball dazugehört", sagte Nagelsmann zu den Wechselgeschichten nach dem 2:1 (2:0)-Sieg gegen den FC Augsburg, mit dem seine Mannschaft den Rückstand auf Tabellenführer Bayern vorläufig auf vier Punkte verkürzte. "Das war schon immer so und wird wohl noch einige Jahre so bleiben", ergänzte der Coach.

Ebenfalls gestört haben dürfte den Leipziger Trainer die Tatsache, dass die Bayern in Person von Sportvorstand Hasan Salihamidzic Upamecanos Wechsel via "Bild" während der Augsburg-Partie bestätigten. "Wir wussten, dass wir sehr starke Konkurrenz hatten", sagte Salihamidzic. Auch der FC Liverpool und der FC Chelsea haben um die Dienste des 22-Jährigen gebuhlt.

Gegen Augsburg saß der Neu-Bayer nur auf der Bank, doch auch ohne ihn hatten die Leipziger das Spiel im Griff. Olmo per Foulelfmeter (38.) und Christopher Nkunku (43.) trafen für RB, Daniel Caligiuri (76./Foulelfmeter) machte es am Ende nochmal etwas spannend.

Am Montag macht sich der RB-Tross per Flieger Richtung Budapest auf, in Ungarns Hauptstadt wird das Liverpool-Spiel wegen der Corona-Einreisebestimmungen stattfinden. "Wir versuchen, das beste Spiel in Budapest zu machen, wollen alles rausholen, das ist unser Heimspiel", betonte Nagelsmann.