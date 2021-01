"Das Spiel hat keinen direkten Einfluss auf das Meisterrennen", sagte Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann. Das liege "maßgeblich an der Mannschaft, die vor uns liegt und sieben Punkte Vorsprung hat", sagte Nagelsmann mit Blick auf Tabellenführer Bayern München.

Große Wertschätzung bei Nagelsmann genießt Leverkusens Trainer. "Peter Bosz halte ich für einen der fähigsten Trainer, die wir nicht nur in der Bundesliga, sondern in Europa haben", sagte Nagelsmann. Der Niederländer lasse mit all seinen Teams "geilen und erfolgreichen Fußball" spielen.