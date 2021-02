Er wisse aber, dass Upamecano eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag habe, die im Sommer greift. Und deshalb sei es so, "dass der Ball nicht bei uns liegt, sondern beim Spieler."

Dass Upamecanos Wechsel gerade jetzt in einer so entscheidenden Saisonphase bekannt wird und auch Gerüchte über Wechsel anderer Leipziger Spieler ausgerechnet vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League am Dienstag gegen den FC Liverpool (21:00 Uhr im Liveticker) die Runde machen, lässt Nagelsmann angeblich kalt.