Fünf Punkte in zwei Wochen hat RB auf Tabellenführer Bayern München aufgeholt. Nach dem souveränen 3:0 (1:0) bei Hertha BSC beträgt der Rückstand auf Rekordmeister Bayern München nur noch zwei Punkte. Die unliebsame Langeweile an der Spitze - sie ist zumindest vorerst Geschichte.

"Es ist jetzt ein Zweikampf", sagte Sabitzer, der den Sieg in Berlin mit einem Traumtor aus 30 Metern eingeleitet hatte (28.), bei "Sky": "Aber wir dürfen nicht nur darüber reden, wir müssen dranbleiben, fokussiert sein. Dann kann es am Ende reichen."

Angreifer Yussuf Poulsen stellte sich auf einen "geilen Kampf" an der Spitze ein: "Wir nehmen es gerne an, dass wir jetzt schon ein bisschen näher dran sind."

Deutscher Meister, RB Leipzig? Nach 22 Spieltagen ist es freilich noch zu früh für Prognosen. Dennoch darf Leipzig dem letzten Saisondrittel mit Zuversicht entgegenblicken. Die Sachsen sind in der Liga das Team der Stunde, die letzten vier Spiele hat Leipzig gewonnen.

Beispielhaft für die "sehr gute Reaktion" seiner Mannschaft stellte Nagelsmann den überragenden Sabitzer sowie den Torschützen Nordi Mukiele (71.) heraus. Beide hatten mit individuellen Fehlern einen großen Anteil an der Niederlage gegen Jürgen Klopps FC Liverpool gehabt. Fünf Tage später zeigten beide, "dass sie die Köpfe nicht hängen lassen."

Nagelsmann trat die kurze Heimreise aus Berlin nach Leipzig zufrieden an. Der 33-Jährige wirkte gelöst und verzichtete ganz bewusst an eine Kampfansage den FC Bayern. Man sei "sehr froh, dass wir die drei Punkte geholt haben", sagte Nagelsmann. Im Titelkampf wolle er aber nur auf sich schauen. "Wir müssen fokussiert bleiben und versuchen, unsere Spiele zu gewinnen."

Als Warnung reicht schließlich der Blick in die Vergangenheit. Auch in der Vorsaison machte Leipzig Druck, nach dem 23. Spieltag betrug der Rückstand auf den späteren Meister aus München sogar nur einen Punkt. Was folgte, war eine große Leipziger Schwächephase. Die Spielzeit beendete RB auf dem dritten Rang - mit 16 Punkten Rückstand auf die Bayern.