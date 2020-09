Laut Informationen des Portals "Sportbuzzer" absolvierte der norwegische Nationalstürmer Alexander Sörloth am Montag den Medizincheck in der Messestadt. Schon am Sonntag vor dem Mainz-Spiel hatte RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff bei "Sky" bestätigt, dass der Transfer des von Crystal Palace an Trabzonspor ausgeliehenen Profis "auf der Ziellinie" sei.