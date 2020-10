So lief das Spiel:

Beim Debüt von Manuel Baum als Schalke-Trainer zeigten die Gäste aus Gelsenkirchen in der ersten Hälfte zwei Gesichter. In der ersten halben Stunde hielt Schalke die Leipziger über weite Strecken diszipliniert vom eigenen Tor fern und konnte auch offensiv einige Akzente setzen. So etwa beim Fernschuss von Suat Serdar (5.), der kurz darauf mit einer Oberschenkelverletzung vom Feld musste.

Schalkes zweites Gesicht zeigte sich in der Schlussviertelstunde des ersten Durchgangs, als die Leipziger das Tempo erhöhten und fast nach Belieben trafen. Den ersten Treffer des Spiels erzielte aber kein Leipziger, sondern ein Spieler in königsblau: Nachdem Matija Nastasic einen Querpass von Emil Forsberg in Richtung eigenes Tor abgelenkt hatte, versuchte der für Serdar eingewechselte Can Bozdogan kurz vor der Linie zu retten, traf aber nur noch ins eigene Tor (31.).

Leipzig nutzte die Schalker Unsicherheit nach dem ersten Gegentor gnadenlos aus und legte noch vor der Pause mit zwei weiteren Treffern nach. Zunächst durfte der extrem offensivfreudige Angeliño nach Flanke von Christopher Nkunku aus wenigen Metern zum 2:0 einköpfen (35.), quasi mit dem Pausenpfiff schraubte sich Willi Orban auf Vorlage von Marcel Halstenberg am Elfmeterpunkt hoch und traf ebenfalls per Kopf präzise in die linke Ecke (45.+2).

Zur Pause blieb Schalke-Torwart Ralf Fährmann mit muskulären Problemen in der Kabine, so dass Neuzugang Frederik Rönnow zu seinem Debüt für die Königsblauen kam.

Die Baum-Elf kam mit mehr Engagement aus der Pause und gab durch Bozdogans gefährlichen Schlenzer zumindest einen Warnschuss ab (49.). Danach war es aber wieder fast nur Leipzig, das dem Spiel seinen Stempel aufdrückte. Nordi Mukiele (52.), Dani Olmo (55.) und wieder Mukiele (58.) vergaben gute Möglichkeiten aufs vierte Tor.

Leipzig schaltete mit zunehmender Spieldauer immer mehr in den Verwaltungsmodus und durfte dennoch den vierten Treffer bejubeln. Nach Olmos Abschluss flog der Ball an die Hand von Nastasic und es gab Elfmeter. Halstenberg trat zum Strafstoß an und versenkte links unten zum auch in der Höhe verdienten 4:0-Endstand (80.).

Die Stimmen:

Emil Forsberg (RB Leipzig): "Wir haben ein super Spiel gemacht und haben richtig Bock auf dem Platz gehabt. Wir würden jetzt am liebsten gleich noch ein Spiel machen."

Julian Nagelsmann (Trainer RB Leipzig): "Wir waren heute unglaublich gut im Gegenpressing und können auch noch mehr Tore schießen, wenn wir vor dem Tor etwas konsequenter sind. Wir haben heute verdient gewonnen."

Oliver Mintzlaff (Geschäftsführer RB Leipzig): "Ich bin sehr zufrieden, wie wir uns als Einheit präsentiert haben. Ein sehr schöner, verdienter Sieg."

Salif Sané (Schalke 04): "Wir müssen es besser machen und im nächsten Spiel drei Punkte holen, auch für die Stimmung in der Kabine. Jetzt müssen wir nach vorne gucken."

Der Tweet zum Spiel:

Das fiel auf: Leipzig stürmt auch ohne Stürmer

Weil bei Leipzig sowohl Yussuf Poulsen (Adduktoren) als auch Hee-chan Hwang (Oberschenkel) angeschlagen auf der Bank Platz nahmen und Neuzugang Alexander Sörloth noch nicht für einen Startelfeinsatz in Frage kam, schickte Trainer Julian Nagelsmann drei offensive Mittelfeldspieler in vorderster Front zu Beginn auf den Platz. Olmo, Forsberg und Nkunku wirbelten die Schalker Defensive mit ständigen Positionswechseln durcheinander und ließen die Abwesenheit eines echten Stürmers vergessen.

Die Statistik: 1

Zum ersten Mal in der Bundesligageschichte kassierte Schalke zum Saisonstart drei Niederlagen.

