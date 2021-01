Das Leipziger Selbstvertrauen vor dem Top-Spiel am Samstag (18.30 Uhr im Liveticker ) ist enorm. Seit Ende Oktober ist RB in der Liga ungeschlagen. Als Tabellenzweiter mit 31 Punkten lag Leipzig vor dem 15. Spieltag nur zwei Zähler hinter Spitzenreiter Bayern München. Der Vorsprung auf Dortmund beträgt bereits sechs Punkte.

Trotz der eigenen Formstärke und der schwankenden Dortmunder Leistungen der vergangenen Wochen rechnet der 33-Jährige aber mit Duell auf Augenhöhe. Der BVB habe eine "unglaublich talentierte Mannschaft, die - wenn sie gegen uns gewinnt - nur drei Punkte weg ist, gefühlt aber eine viel schlechtere Saison spielt - zumindest was man so hört", sagte Nagelsmann. Er selbst sehe den BVB "immer noch mit als Hauptkonkurrenten um die Champions-League-Plätze."

Neue Leistungskultur: Was der BVB nun von seinen Stars fordert

Aus diesen könnte Dortmund bei einer Niederlage vorerst rutschen - ein unhaltbarer Zustand für den ambitionierten Vizemeister. Das Duell in Leipzig ist deshalb wegweisend und auch eine Reifeprüfung für Trainer Edin Terzic.

Lizenzspielerchef Sebastian Kehl erhöhte im Vorfeld den Druck. "Wir haben höhere Erwartungen an uns", sagte der 40-Jährige :

Fünf Niederlagen hat Dortmund nach 14 Spielen bereits kassiert, fast so viele wie in der gesamten Vorsaison (sieben). Auch unter Favre-Nachfolger Terzic verlor der BVB bereits. Der 38-Jährige weiß, dass in den kommenden schweren Begegnungen wenn möglich keine weitere mehr dazu kommen sollte. Terzic vorausblickend: