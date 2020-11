Leipzig dominierte von Beginn an und ließ harmlosen Freiburgern keine Chance. Nach zwei Schüssen an den Pfosten durch Willi Orban (15.) und Jubilar Emil Forsberg (17.) – der Schwede machte sein 100. Bundesligaspiel für Leipzig - gelang RBL nach einer schönen Freistoßvariante durch Ibrahima Konaté der verdiente Führungstreffer (26.).

Nach der Pause agierte Freiburg mutiger, ohne dabei ernsthafte Gefahr auszustrahlen. Leipzig sah sich das eine Weile an und kam dann Mitte der zweiten Hälfte zur Vorentscheidung. Nicolas Höfler traf Christopher Nkunku im Strafraum am Fuß. Schiedsrichter Felix Zwayer zögerte keine Sekunde und zeigte sofort auf den Punkt (68.). Den fälligen Elfmeter verwandelte RBL-Kapitän Marcel Sabitzer souverän (70.).

Lino Tempelmann (SC Freiburg): "In der zweiten Halbzeit haben wir es besser gemacht. Es ist bitter, dass wir das Spiel durch drei Standardsituationen verlieren. Es ist auch bitter in einer Phase, in der wir eigentlich gut drin waren, den Elfmeter gegen uns zu bekommen. Ein 3:0 ist dann schon relativ deutlich. In der zweiten Halbzeit waren wir nah dran, selbst ein Tor zu machen."