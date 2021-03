Publiziert 09/03/2021 Am 09:34 GMT

Er habe seine Verwunderung darüber "auch gegenüber der Politik und unserem Ministerpräsidenten zum Ausdruck gebracht", sagte der RB-Chef.

Leipzig trifft am Mittwoch erneut in Budapest auf den FC Liverpool (21:00 Uhr im Liveticker), da die Mannschaft aufgrund der sächsischen Landesverordnung nach einer Reise nach Großbritannien in Quarantäne müsste.

Borussia Mönchengladbach darf dagegen zum Königsklassen-Auswärtsspiel bei Manchester City (16. März) reisen, ohne eine Quarantäne in Nordrhein-Westfalen befürchten zu müssen.

Die Mindereinnahmen durch die Corona-Pandemie für die Jahre 2020 und 2021 bezifferte Mintzlaff auf rund 60 Millionen Euro. Dies sei "schon beträchtlich. Kompensieren können wir das nicht", sagte er. Der Gehaltsverzicht der Spieler sei dennoch nach "konstruktiven Gesprächen" nicht verlängert worden.

