Obwohl die TSG vor der Partie nur eines der letzten neun Ligapsiele für sich entscheiden konnte, war der Ex-Hoffenheimer und aktuelle RB-Trainer Julian Nagelsmann voll des Lobes für den Gegner: "Sie haben deutlich zu wenig Punkte im Verhältnis zu der Art und Weise wie sie spielen, hätten deutlich mehr verdient, weil sie viele gute Spiele gemacht haben."

Dass die Hoffenheimer kicken können, stellten sie im ersten Durchgang unter Beweis. Nach sieben Minuten gab TSG-Topscorer Andrej Kramaric den ersten Schuss der Partie ab. Der Kroate ließ Dayot Upamecano im Strafraum mit einem schnellen Haken aussteigen und brachte das Leder aus schwierigem Winkel mit Effet aufs Tor. Der Versuch war jedoch zu unplatziert und landete in den Fängen von RB-Keeper Peter Gulacsi (7).

Die Teams tasteten sich weiter ab. Hoffenheim überließ Leipzig die Kugel, was dazu führte, dass die Gäste bis zu 70 Prozent Ballbesitz für sich verbuchen konnten. Die erste Torannäherung der Sachsen gab es nach einer knappen Viertelstunde: Angeliño brachte den Ball von links flach in die Mitte, wo Hoffenheims Kasim Adams bei seinem Klärungsversuch um ein Haar ins eigene Tor getroffen hätte (14.). Kurz darauf verpasste Yussuf Poulsen eine Sabitzer-Flanke von rechts nur knapp im Zentrum (15.).

Dem Ballbesitzfußball der Roten Bullen traten die Hausherren mit Zweikampfstärke entgegen und arbeiteten sich nach und nach ins Spiel. Die Leipziger bauten nach etwa 20 Minuten ab und wirkten zunehmend müder, Hoffenheim kam zu mehr Freiheiten und Chancen.

Die größte Gelegenheit hatte Adams in der 23. Minute: Der Verteidiger lauerte nach einer Rudy-Hereingabe aus dem Halbfeld am zweiten Pfosten und nickte das Spielgerät aus drei Metern am linken Pfosten vorbei - es sollte die größte Chance des ersten Durchgangs bleiben.

In den restlichen gut 20 Minuten bist zur Pause tat sich nicht mehr viel. RB konnte sich kaum einmal vor das Tor von Oliver Baumann kombinieren. Die TSG wirkte spritziger und zielstrebiger in der Offensivbewegung. Ein munteres Spiel, dem es lediglich an Torchancen mangelte, ging nach 45 Minuten mit einem 0:0 in die Halbzeit.

Nagelsmann reagierte auf die schläfrige Leistung seiner Elf und brachte Marcel Halstenberg und Justin Kluivert für Nordi Mukiele und Emil Forsberg. Die Wechsel zeigten Wirkung, die Gäste wirkten fortan griffiger.

Jedoch wurde die Partie der Anfangsviertelstunde immer wieder durch zahlreiche Fouls und Nickligkeiten unterbrochen. So sah Kevin Vogt nach rüdem Einsteigen gegen Ibrahima Konate an der Mittellinie Gelb (50.), wenig später wurde Ryan Sessegnon für eine Grätsche von hinten gegen Kluivert verwarnt (56.).

Vogt musste kurze Zeit später behandelt werden. Der TSG-Abwehrchef hatte sich ohne gegnerische Einwirkung vertreten. Während der Innenverteidiger im Aus behandelt wurde, nutzte RB die sich bietende Überzahl eiskalt aus: Eine Angeliño-Flanke von links legte Marcel Sabitzer per Kopf auf Poulsen ab, der den Ball aus fünf Metern mit der Innenseite aus der Luft nahm und zur Führung an Baumann vorbei legte (60.).

Upamecano zimmerte knapp 120 Sekunden später einen Dropkick aus spitzem Winkel auf das TSG-Tor, doch Baumann verhinderte mit einer Flugeinlage das 0:2 (62.).

Hoffenheim wackelte, hatte aber eine gute Viertelstunde doch noch die Chance auf den Ausgleich: Christoph Baumgartner prüfte Gulacsi nach einer Kramaric-Flanke mit einem Kopfball aus fünf Metern, doch der ungarische Nationalkeeper riss die Hände hoch und lenkte den Versuch zur Ecke ab (73.).

Ein echtes Aufbäumen der Hoffenheimer in der Schlussviertelstunde war dennoch nicht wirklich erkennbar. Leipzig machte es klug, hielt die Hausherren weit weg vom eigenen Strafraum und verteidigte auch die hohen Bälle kurz vor Schluss problemlos. So blieb es beim knappen 1:0-Auswärtserfolg für die Nagelsmann-Elf. Durch den Dreier hält RB Anschluss an Bayern München und Spitzenreiter Bayer Leverkusen.

Die Stimmen:

Yussuf Poulsen (RB Leipzig): "Wir sind froh, dass wir ein Spiel wie heute gewinnen konnten. Beide Mannschaften haben wenige Chancen herausgespielt und gut nach hinten gearbeitet. Umso wichtiger, dass wir genau so ein Spiel am Ende gewinnen!"

Christoph Baumgartner (TSG Hoffenheim): "Es ist eine sehr unglückliche Niederlage und tut natürlich weh. Wir sind enttäuscht, aber ab Morgen gehen die Köpfe wieder nach oben. Am Samstag wollen wir in Gladbach punkten."

Es war wahrlich keine Gala-Vorstellung der Leipziger, die zuletzt in Spielen wie gegen Bayern (3:3) oder Manchester United (3:2) ein echtes Spektakel boten. Dennoch müssen auch solche Spiele wie heute gegen Hoffenheim erstmal gewonnen werden.

Das fiel auf: RB nutzt kurze Überzahl eiskalt aus

In Durchgang eins neutralisierten sich beide Mannschaften weitestgehend. Torraumszenen waren Mangelware, was auch an ungewohnten Ungenauigkeiten im Offensivspiel und im Spielaufbau der Gäste lag. Leipzig hatte wesentlich mehr Ballbesitzanteile, gab aber nicht einen Schuss im ersten Durchgang auf das Hoffenheimer Tor ab. Die TSG machte etwas mehr aus dem eigenen Ballbesitz, war sprtiziger und hatte durch Adams die beste Chance der ersten Hälfte.

Im zweiten Durchgang wirkte RB zwar leicht verbessert, tat sich aber weiter schwer im Spiel nach vorne. Dennoch nutzten die Gäste die kurzweilige Überzahl - Vogt wurde im Seitenaus behandelt - im Stile einer Spitzenmannschaft eiskalt aus, um durch Poulsen das Tor des Abends zu erzielen. Nach der Führung agierte die Elf von Julian Nagelsmann klug und hielt die TSG weit vom eigenen Tor weg. Auch die hohen Bälle in den Schlussminuten stellten kein Problem dar.

Die Statistik: 4

Nach den Spielen gegen Schalke 04 (4:0), den FC Augsburg (2:0) und den SC Freiburg (3:0) blieben die Roten Bullen zum vierten Mal in dieser Saison ohne Gegentor. Mit nur neun kassierten Treffern stellt RB somit die beste Defensive der Liga.

