Leipzig stellte von Beginn an das dominante Team. Die Roten Bullen spielten forsch nach vorne, agierten allerdings vor allem im vorderen Drittel zu unkreativ, um das Berliner Abwehrbollwerk zu knacken. Union fokussierte sich auf die Arbeit gegen den Ball und lauerte auf Konter, die sich zwar einige Male ergaben, aber hauptsächlich aufgrund von Mängeln im Timing, nicht in Torgefahr umgemünzt wurden.

In einer ersten Halbzeit mit wenigen Strafraumszenen wurden lediglich zwei Schüsse aufs Ziel platziert - jeweils auf den FCU-Kasten. Die beste Chance in den ersten 45 Minute hatte Christopher Nkunku, der in der 37. Minute mustergültig von Alexander Sørloth aus zentraler Position bedient wurde. Der 23-jährige Franzose hatte rechts im Strafraum freie Schussbahn, traf unbedrängt den Ball aber alles andere als gut, sodass dieser weit über den Kasten flog.

Gleiches Bild nach dem Seitenwechsel: Spielbestimmende Sachsen agierten munter in Richtung gegnerisches Tor, vor der Gefahrenzone war für sie aber meist Schluss. RasenBallsport ließ allerdings nicht locker, griff gegen die stabile Köpenicker Defensive unermüdlich an und belohnte sich mit dem verdienten Führungstor.

Emil Forsberg setzte sich in der 70. Minute unmittelbar nach einem Nkunku-Abspiel in zentraler Position an der Sechzehnergrenze gegen Florian Hübner durch. Der schwedische Joker spitzelte zu Dani Olmo, der seinen Passgeber in Szene setzte. Dieser schoss innerhalb der Box halbhoch zum 1:0 ins linke Eck. Keeper Andreas Luthe kam zwar mit den Fingerspitzen dran, konnte den Einschlag aber nicht verhindern.

Union erhöhte den Offensivdruck in der Schlussphase, zwingende Torchancen waren beim Hauptstadtklub aber weiterhin Mangelware. Die Leipziger hatten zwar nach dem Treffer weiter mehr Ballaktionen, sie investierten aber nicht mehr allzu viel ins Offensivspiel. Es blieb beim leistungsgerechten 1:0.

Das fiel auf: Ungeschlagen-Serie gegen Vereine aus der Spitzengruppe endete

Bezieht man sich auf die Abschlusstabelle aus der Vorsaison, blieben die Eisernen in der laufenden Spielzeit gegen die Top sechs bis zum 16. Spieltag ungeschlagen. In dieser Hinrunde siegte die Mannschaft von Erfolgstrainer Urs Fischer gegen Bayer 04 Leverkusen und Borussia Dortmund je mit 2:1. Zudem setzte es Punkteteilungen mit Borussia Mönchengladbach, dem FC Bayern München (beide Partien endeten 1:1) und dem VfL Wolfsburg (2:2). Diese Erfolgsserie mit zwei Siegen und drei Unentschieden gegen fünf der erfolgreichsten sechs Bundesliga-Klubs der Saison 2019/20 wurde durch die knappe Niederlage in der Red Bull Arena beendet.

Die Statistik: 17

Der 1. FC Union Berlin schoss in dieser Bundesliga-Saison in einem Spiel zum ersten Mal kein eigenes Tor. Saisonübergreifend netzten die Eisernen in diesem Wettbewerb gar in 17 Partien in Folge - bis zu diesem Abend.

