Nmecha war vergangene Saison von ManCity an den RSC Anderlecht ausgeliehen. Der 22-Jährige kündigte vor rund einer Woche seinen Abschied aus Belgien an. Für Anderlecht schoss der Stürmer in 41 Pflichtspielen 21 Tore.

Der belgische Verein wollte den Mittelstürmer auch am liebsten halten, hatte aber offenbar nicht die nötigen finanziellen Mittel, um Nmecha fest zu verpflichten. Die Verantwortlichen des Klubs hatten deshalb offenbar die Hoffnung, den Top-Torjäger noch für eine weitere Saison von dem Premier-League-Klub ausleihen zu können.

Doch der deutsche Jugendnationalspieler, der bei der U21-EM mit vier Treffern Torschützenkönig wurde und mit dem deutschen Team den Titel gewann, setzt seine Karriere offenbar bei RB Leipzig fort.

Für Nmecha ist es bereits das zweite Engagement in der Bundesliga. In der Saison 2019/ 2020 war er für ein halbes Jahr an den VfL Wolfsburg geliehen, konnte damals allerdings nicht überzeugen.

Nach "Sky"-Informationen waren auch die beiden Bundesligavereine Eintracht Frankfurt sowie der VfB Stuttgart an dem Stürmer interessiert.

