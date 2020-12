Beim frisch gebackenen Champions-League-Achtelfinalist warf Julian Nagelsmann nach dem 3:2-Sieg über Manchester United die Rotationsmaschine an: Christopher Nkunku fehlte verletzt, Emil Forsberg, Angeliño und Ibrahima Konaté bekamen eine Verschnaufpause und nahmen auf der Bank Platz. Dafür starteten Dayot Upamecano, Marcel Halstenberg, Justin Kluivert sowie Yussuf Poulsen.

Florian Kohfeldt nahm nach der 1:2-Heimniederlage gegen den VfB Stuttgart zwei personelle Wechsel vor: Tahith Chong und Yuya Osako saßen auf der Bank, Kevin Möhwald und Romano Schmid begannen. Für den Österreicher Schmid war es das Startelfdebüt.

Die Marschroute bei beiden Teams war von Anfang an klar: Früh stören und hoch stehen. Bremen machte in der Anfangsphase ordentlich Betrieb, kam gegen gut stehende Leipziger allerdings zu keiner nennenswerten Torchance - in den kompletten ersten 45 Minuten.

Die Gäste zeigten keine schlechte Auswärtspartie, standen sehr kompakt und erstickten so das Kombinationsspiel der Leipziger bereits im Ansatz. Mit zunehmender Spieldauer gaben die Roten Bullen dann doch etwas mehr Gas und erspielten sich einige Chancen.

Kluivert vergab noch kläglich (22.), doch dann packte der Bremer Ludwig Augustinsson unnötig den Arm im Strafraum gegen Poulsen aus. Marcel Sabitzer verwandelte souverän vom Punkt (26.). Dieser Strafstoß war der Knackpunkt in einer taktisch spannenden Partie.

Bremen wirkte in der Folgezeit nicht mehr konsequent genug und ließ zu viele Freiräume zu. Nachdem Poulsen doppelt vergab (36./38.) macht es Dani Olmo besser und stellte auf 2:0 (41.).

Auch nach dem Wiederanpfiff zeigte RBL ein souveränes Spiel und ließ nichts anbrennen. Im siebten Spiel in 21 Tagen zeigte das Team von Julian Nagelsmann, was eine Spitzenmannschaft ausmacht. Der Spagat zwischen Champions League und Bundesliga klappte hervorragend.

Bremen wollte in der zweiten Halbzeit nicht viel einfallen, Leipzig konnte sich auf das Umschaltspiel konzentrieren und hatte so weitaus bessere Chancen als die Gäste: Kluivert (66.) und Poulsen (69.) hätten die Entscheidung herbeiführen können, doch scheiterten an Jiri Pavlenka oder am Aluminium.

Im zweiten Durchgang zeigte Leipzig eine sehr reife Leistung, während Bremen sich offensiv sehr harmlos präsentierte. Der SVW hatte keine einzige Torchance in 90 Minuten.

Mit dem Sieg schiebt sich Leipzig vorübergehend auf Platz 1 und macht richtig Druck auf die Konkurrenz.

Die Stimmen:

Romano Schmid (Werder Bremen): "Wir standen bis zum Elfmeter ganz gut, hatten die eine oder andere Möglichkeit zum Konter. Im Großen und Ganzen hat uns der Elfmeter aus dem Spiel gebracht. Auch in der Halbzeit standen wir gut, doch wir waren offensiv zu harmlos. Wenn man die Situation sieht, dann ist es ein klarer Elfmeter. Mit meiner eigenen Leistung kann ich nicht zufrieden sein, wir haben nach vorne zu wenig geliefert."

Ludwig Augustinsson (Werder Bremen): "Ja, ich habe Poulsen getroffen, das war sehr unglücklich. Ich musste den Kopfball gewinnen. Wir wollten mutig spielen, aber wir hatten keine Chancen. Wir haben in Ordnung gespielt. Die ersten 15 bis 20 Minuten waren gut, dann kam der Elfmeter, nach dem 2:0 war es schwierig für uns. Wir haben gekämpft, nun müssen wir auf das nächste Spiel am Dienstag schauen."

Florian Kohfeldt (Trainer Werder Bremen): "Man kann diesen Elfmeter pfeifen und dann waren meine Emotionen unangebracht. Dafür möchte ich mich beim Schiedsrichter entschuldigen."

Yussuf Poulsen (RB Leipzig): "Man hat heute gesehen, dass wir richtig Lust auf Fußball hatten. Wir wollten immer auf das nächste Tor gehen. Es macht einfach Spaß in dieser Mannschaft."

Marcel Halstenberg (RB Leipzig): "Wir machen unser Ding, wir gucken auf uns und wollen die nächsten Spiele natürlich auch gewinnen."

Julian Nagelsmann (Trainer RB Leipzig): "Mit dem Tagesverlauf bin ich bisher ganz zufrieden. Wäre natürlich auch noch schön, wenn die Bayern heute verlieren."

Der Tweet zum Spiel:

Der Elfmeter zum 1:0 durch Marcel Sabitzer brachte nicht nur die Leipziger Führung, er war auch der Knackpunkt in einem bis dahin eher ausgeglichenen Spiel. Für Sabitzer war es zudem der dritte verwandelte Elfmeter im dritten Versuch in dieser Saison.

Das fiel auf: Spagat zwischen Königsklasse und Bundesliga klappt

Leipzig absolvierte das siebte Spiel in den letzten 21 Tagen. Nach den beiden Topspielen in München sowie unter der Woche gegen Manchester United war es spannend zu beobachten, wie frisch sich die Leipziger bei der Pflichtaufgabe gegen Bremen präsentieren werden. RB zeigte eine rundum souveräne Vorstellung und nahm die Hürde SVW im Stile einer echten Spitzenmannschaft.

Die Statisitk: 6

RB Leipzig bleibt eine Heimmacht. Die Sachsen gewannen gegen Bremen ihr sechstes Heimspiel in Folge in der Bundesliga. Darüber hinaus holte RBL auch in der Champions League gegen PSG und Manchester United jeweils drei Punkte.

