Die Zeit bei Znicz Pruszkow war zweifelsohne eine der wichtigsten in der Karriere des Robert Lewandowski.

Beim Klub unweit der polnischen Hauptstadt Warschau konnte er im Profigeschäft Fuß fassen und sich dank neuer Trainer weiterentwickeln. Der letzte Übungsleiter, der Lewandowski bei Znicz Pruszkow trainierte, war Jacek Grembocki, der das Potential des Stürmers schnell bemerkte, eine derartige Entwicklung jedoch selbst nicht für möglich hielt.

Im Exklusiv-Interview mit Eurosport berichtet Grembocki über Lewandowskis Zeit in der zweiten polnischen Liga, seine Ausbootung bei Legia Warschau sowie seinen Durchbruch.

Eurosport: Herr Grembocki, Sie haben Robert Lewandowski in der Rückrunde der Saison 2007/08 bei Znicz Pruszkow trainiert. Mit welchem ​​Wort würden Sie den Lewandowski von damals beschreiben?

Jacek Grembocki: Ruhig.

Wie stand es zum damaligen Zeitpunkt um seine Entwicklung?

Grembocki: Ich bin ein Trainer, der viel von seinen Spielern verlangt. Bei Robert war das nicht anders. Ich habe ihn während unserer Einzelgespräche wiederholt darauf hingewiesen, was er verbessern und auf welche Elemente er sich konzentrieren muss. Die Ruhe, mit der er meine Ratschläge akzeptierte, hat mir sehr imponiert. Er hat mich ehrlich beeindruckt.

Es kommt also auch viel auf die mentale Stärke an. Wie war sein fußballerisches Können zu jenem Zeitpunkt?

Grembocki: Er hatte großes Potential, ein echter Goalgetter zu werden, aber er hatte auch immer wieder Tiefpunkte. Es gab Zeiten, in denen ich meinem Assistenten Artur Kalinowski zurief, dass ich Robert sofort auswechseln werde. Arthur hat mich aber oft zurückgehalten und Lewy hat die Aufregung auf unserer Bank auch wahrgenommen. Er konnte die Szenerie sehr gut interpretieren, wurde auf dem Platz sofort lebendiger und münzte dies oft wenig später in Tore um. Er hatte eine seltene Kombination aus Ausdauer und Geschwindigkeit.

Gab es auch etwas, das Ihnen damals an Robert nicht gefallen hat?

Grembocki: Vielleicht nicht so sehr an ihm per se, aber bei Znicz hatte er ein regelrechtes Schutzschild. Sylwiusz Mucha-Orlinski, seit Jahren die wichtigste Person im Club, behandelte ihn wie einen Sohn, deshalb hatte Lewandowski auch einen Bonus. Es hat mir nicht wirklich gefallen, weil es ältere und definitiv erfahrenere Spieler im Team gab. Die Hierarchie war erschüttert und ich musste manchmal reagieren.

Es ist allgemein bekannt, dass Lewandowski mittlerweile zu den besten Spielern der Welt gehört. Wann haben Sie bemerkt, dass Sie in Ihrer Mannschaft einen Spieler mit so großem Potential haben?

Grembocki: Das dürfte im Winter-Vorbereitungsspiel gegen LKS Lodz (30. Januar 2008, 2:0; Anm. d. Red.) gewesen sein, zwei Monate nachdem ich zu Znicz Pruszkow gekommen war. Robert kam damals von der Bank, setzte sich gegen seinen sehr hart verteidigenden Gegenspieler durch und traf sogar.

Hatten Sie damals schon gedacht, dass er das Talent hat, um für den FC Bayern zu spielen?

Grembocki: Ich werde Ihnen dazu eine Geschichte erzählen. Vor einiger Zeit wurde ich darum gebeten, ein Interview für eines der Bücher über Lewandowski zu geben. Wir haben über anderthalb Stunden geredet und letztlich wurde keine meiner Aussagen verwendet. Warum? Meine Aussagen passten nicht zur Geschichte, weil alle in dem Buch sagten, dass sie das Talent von Lewandowski sofort erkannten. Als ich Znicz übernahm, war das Ziel, den Klub in der Zweiten Liga zu halten. Wenn ich damals schon gedacht hätte, dass ich einen Spieler mit Potential für den FC Bayern habe, wäre ich verrückt gewesen.

Was für ein Spieler war Lewandowski in Ihren Augen am Ende der Saison 2007/08, nachdem Sie ihn etwas besser kannten?

Grembocki: Robert entwickelte sich systematisch, es war keine plötzliche Explosion. Ich habe jedoch einen zukünftigen Nationalspieler in ihm gesehen. Es war leicht für mich, das zu beurteilen, weil ich in der Vergangenheit selbst einer war und weiß, was es braucht, um auf dieses Niveau zu kommen. Es sollte jedoch nicht unerwähnt bleiben, dass unser Team nicht so viele Klassespieler hatte wie heute. Wo Lewandowski jetzt ist, hat meine Erwartungen übertroffen.

Lewandowskis Abschied im Sommer 2016 von Legia Warschau (zu Znicz Pruszkow) wurde zu einer regelrechten Saga.

Grembocki: Ich kann das verstehen. Ich habe mit Leuten darüber gesprochen, die damals mit Robert bei Legia gearbeitet haben. Die Sache ist einfach: Zu jener Zeit gab es etliche gleichwertige oder sogar bessere Spieler in der Reserve des Klubs. Als sich Legia entscheiden musste, welcher Angreifer verkauft werden soll, fiel die Wahl auf Lewandowski. Auch, weil er zu der Zeit mit einer hartnäckigen Verletzung zu kämpfen hatte.

Wenig später bemühte sich Legia Warschau aber um eine Rückholaktion.

Grembocki: Ich glaube, es war im Februar 2008, als ich den Trainer von Legia, meinen guten Freund Jan Urban und den damaligen Sportdirektor Mirosław Trzeciak, traf. Urban wollte ihn unbedingt und daher schlug ich Robert vor, nach der Saison zu Legia zu wechseln. Trzeciak war jedoch dagegen. Er bemängelte, dass Lewy nicht wisse, wie man mit dem Rücken zum Tor spiele, was zu jener Zeit durchaus der Wahrheit entsprach.

Wie viele Vereine wollten Lewandowski damals von Znicz kaufen?

Grembocki: Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, dass die ganze Ekstraklasa (die polnische Erste Liga; Anm. d. Red.) im Mai 2008 Robert holen wollte. Legia und Górnik Zabrze bemühten sich mit Abstand am meisten, aber auch Krakau zeigte großes Interesse. Schließlich schloss sich Lewandowski aber Lech Posen an, obwohl der damalige Trainer von Posen, Franciszek Smuda (später Trainer der polnischen Nationalmannschaft; Anm. d. Red.), gegen ihn war. Nach allem, was er mir erzählte, wurde bei einer geschlossenen Wahl der Vereinsoberen 3:2 für ihn abgestimmt und so ging Robert schließlich nach Posen.

Eine von Lewandowskis vielen guten Entscheidungen.

Grembocki: Genau. Er hatte jeden Schritt in seiner Karriere exakt durchdacht. Außerdem war er extrem fleißig und hatte obendrein großes Glück, dass er in seiner Karriere größtenteils von schweren Verletzungen verschont blieb. Eine der größten Säulen in Lewandowskis Karriere ist meiner Meinung nach Mucha-Orliński. Er gab ihm eine Chance und kümmerte sich in Pruszków um ihn. Auf seinem Weg traf Lewy auch fast ausschließlich Trainer, die ihn weiterentwickelten. Ich möchte dies betonen, weil es selten erwähnt wird. Alleine in Znicz waren da zum Beispiel Andrzej Blacha, Leszek Ojrzyński, Artur Kalinowski und Marek Milankiewicz, die individuell mit ihm arbeiteten.

Und auch Jacek Grembocki...

Grembocki: Vielleicht. Ich hoffe, dass ich auch einen kleinen Teil zu seiner fußballerischen Entwicklung beigetragen habe. Es ist mir eine große Ehre, mit einem Spieler zusammenarbeiten zu können, der derzeit zu den Top-Spielern der Welt gehört.

Zur Person

Jacek Grembocki ist siebenfacher polnischer Nationalspieler. Er feierte seine größten Erfolge als Spieler bei Lechia Danzig (polnischer Pokalsieger und polnischer Superpokalsieger) und Górnik Zabrze (zweimal polnischer Meister und polnischer Superpokalsieger). Als Coach trainierte er unter anderem Znicz Pruszkow und Polonia Warschau.

