Laut der portugiesischen Sportzeitung "Record" sagte Jardel beim Tennis-Turnier Belem Open in Lissabon: "Wir sind uns nicht ähnlich. Ich habe Geschichte geschrieben, ich bin einzigartig. Das sage ich voller Demut. Lewandowski ist ein Spieler, der 45 bis 60 Tore pro Jahr erzielt. Aber das habe ich sechs oder sieben Jahre am Stück gezeigt."

Lewandowski schoss vergangene Saison 55 Tore in 47 Spielen, in der davor traf er in 47 Spielen 40 Mal. Auch die Jahre zuvor konnte der Pole überzeugen und gewann so bislang 19 Titel. Hinzu kommt, dass der Angreifer neben dem Niederländer Johan Cruyff der bisher einzige Spieler ist, der das Triple gewann und dabei in allen Wettbewerben bester Torschütze wurde.