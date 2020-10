Thomas Müller (FC Bayern) bei "Sky": "Wir sind froh, dass wir diese drei ganz wichtigen Punkte hierbehalten. Für uns war es enorm wichtig, um dranzubleiben. Wir können nicht zufrieden sein, wie wir aktuell unser eigenes Tor verteidigen, das geht die ganze Mannschaft etwas an. Wenn wir in Führung sind, haben wir das Gefühl, das läuft schon irgendwie. Wie viele Gegentore wir in den letzten Spielen gefunden haben, das ist nicht unser Anspruch."

Leon Goretzka (FC Bayern) bei "Sky": "Dafür wurde das Wort Arbeitssieg erfunden. Es ist nach den Erfolgen, die wir gefeiert haben, auch so, dass wir vielleicht zu früh den Fuß vom Gas genommen haben. Müdigkeit fängt immer im Kopf an. Natürlich ist die Belastung sehr hoch. Ich habe vor dem Spiel zu Robert Lewandowski gesagt, dass er so langsam mal zünden muss, wenn man sieht, was die anderen Jungs so machen. Und dann hat er mir mal gezeigt, was ein Lewandowski so draufhat.