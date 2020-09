Fußball

Roman Bürki heiß aufs Supercup-Duell des BVB mit dem FC Bayern

Roman Bürki ist heiß auf das Supercup-Duell des BVB mit dem FC Bayern: "Bestimmt werden wir uns besser präsentieren als in den letzten Spielen in München", so der Torwart von Borussia Dortmund.

