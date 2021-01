Nach der Pokal-Blamage in Kiel (5:6 i.E.), der zweiten Pflichtspielniederlage in Folge, sei der FC Bayern "total enttäuscht", berichtete Rummenigge. Der Klub habe für die Verlegung der Partie in den Januar gekämpft, um den Spielern mehr Regenerationszeit zu verschaffen, "da hätte man sich schon eine andere Gangart gewünscht. Das ist nicht der Beginn eines Jahres, den man sich wünscht."