Zudem schwärmte Bayerns Vorstandsboss von Weltfußballer Robert Lewandowski nach seinem Doppelpack im Topspiel bei Bayer 04 Leverkusen (2:1) . "Lewandowski ist wie eine Münchner Rückversicherung, dass du am Ende Titel holst", sagte der 65-Jährige. Durch den Auswärtssieg eroberte der FC Bayern die Tabellenführung.

Rummenigge lobte den Ehrgeiz von Lewandowski und Manuel Neuer. "Wir haben da zwei Mentalitätsmonster. Neuer und Lewandowski sind das Beste, was die Welt momentan zu bieten hat", meinte der Bayern-Boss.

Zu Leroy Sané, der in Leverkusen von Trainer Hansi Flick die Höchststrafe erhielt und nach seiner Einwechslung wieder ausgewechselt wurde , fand Rummenigge klare Worte: "Sané hat noch nicht das Bayern-Gen. Wir haben alles in die Waagschale gelegt, damit Sané zum FC Bayern kam und jetzt muss er auch liefern."

Der 65-Jährige fügte an: "Wir sind bereit, ihn zu fördern, aber wir fordern auch. Er muss jetzt den nächsten Schritt machen, muss seinen Charakter an den FC Bayern anpassen." Als Empfehlung gab Rummenigge, sich an Thomas Müller zu orientieren: "Er ist mein Held. Er marschiert immer rauf und runter, gibt Kommandos."