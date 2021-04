Publiziert 18/04/2021 Am 11:46 GMT | Update 18/04/2021 Am 11:46 GMT

Jarstein hatte sich Ende März mit der britischen Variante des Coronavirus infiziert, vor dem Hauptstadt-Derby am 4. April bei Union Berlin war die Erkrankung öffentlich geworden. Wie Sportdirektor Arne Friedrich am Freitag sagte, sei ein Comeback des Torwarts in der laufenden Saison nicht wahrscheinlich.

Neben Jarstein waren am vergangenen Donnerstag Trainer Pal Dardai, Co-Trainer Admir Hamzagic, Dodi Lukebakio und Marvin Plattenhardt positiv getestet worden.

Hertha wurde danach als erster Bundesligist bis mindestens zum 29. April in Quarantäne geschickt, drei Bundesliga-Spiele der Berliner mussten bereits abgesagt werden. Im Abstiegskampf könnte der Tabellen-16. daher noch in höchste Not geraten.

Bundesliga Kalt erwischt: Flick brüskiert die Bayern-Bosse VOR 15 STUNDEN

Extra Time - Der Eurosport-Podcast:

Das könnte Dich auch interessieren: Flick will Bayern verlassen: Die wichtigsten Fragen und Antworten

(SID)

Bestätigt! Flick will Bayern verlassen

Bundesliga Reaktionen auf Flick - das sagen Alaba, Müller, Neuer und Co. VOR 18 STUNDEN