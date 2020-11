Und die Gäste aus Rheinhessen erwischten gleich einen perfekten Start in die Partie. Nach einem Pass von Leandro Barreiro entwischte Jean-Philippe Mateta der Freiburger Hintermannschaft und schob den Ball locker an Ex-Teamkollege Florian Müller vorbei zum 1:0 ins Tor (2. Minute).

Der Franzose stand in der ersten Halbzeit gleich mehrfach noch im Mittelpunkt. Nur kurz nach dem Führungstreffer sprintete er bei einem Mainzer Konter wieder in Richtung des Tores (9). Mit einem Haken ließ Mateta seinen Gegenspieler aussteigen, legte dann aber noch mal auf Jean-Paul Boëtius ab, anstatt direkt abzuschließen. Dadurch bekam Dominique Heintz noch eine Fußspitze zwischen den Pass.

Das gab den Breisgauern neue Hoffnung. Die Gastgeber starteten in der Folge einen Sturmlauf und sorgten für viel Unordnung in der Mainzer Defensive. Die beste Gelegenheit hatte Lucas Höler, der von Levin Öztunali bei einem Klärungsversuch angeschossen wurde und aus dem Liegen knapp am Tor vorbeischoss (72.).

In der Schlussviertelstunde standen die Mainzer aber wieder etwas besser und schlugen die Bälle aus der Gefahrenzone. Freiburg suchte die Lücken, fand diese aber zu selten und musste deshalb die dritte Niederlage in Folge einstecken.

Jochen Saier (Sportvorstand SC Freiburg): "Es war extrem frustierend heute, wenn du nach zwei Minuten schon zurückliegst, was schon richtungsweisend sein kann. Ich hätte aus meiner Perspektive völlig klar gesagt, dass es ein Foul, ein Handspiel ist vor dem 1:0. Man muss ehrlicherweise auch sagen, dass wir es in der Kontersicherung wirklich nicht gut gemacht haben. Und wenn du vorne dann in der ersten Halbzeit keine Torgefahr ausstrahlst, ist das eine tödliche Kombination. Wir haben uns gewehrt, haben das Anschlusstor gemacht. Aber in Summe wird es schwer so ein Spiel zu gewinnen."