Freiburg erwischte zwar den besseren Start, doch die erste Strafraumszene hatten die Gäste. Nach einer Flanke von Cebio Soukou kam Mike van der Hoorn per Kopf zum Abschluss, sein Versuch war aber zu harmlos für Florian Müller (5.).

Nur vier Minuten später war Stefan Ortega das erste Mal gefordert, als Manuel Gulde nach einer Freistoßflanke von Vincenzo Grifo zum Kopfball kam. Der Schlussmann meisterte diese Aufgabe jedoch. Kurz darauf fing der Keeper einen gefährlichen Pass von Grifo auf Christian Günther ab (11.).

Günther erlief einen langen Ball von Lucas Höler und flankte aus vollem Lauf auf den zweiten Pfosten, wo Nils Petersen aus spitzem Winkel einköpfte. Der Außenverteidiger stand allerdings zuvor im Abseits, sodass der Treffer nicht zählte (18.).

Nach einem riskanten Pass von Müller kam Sven Schipplock aus 18 Metern zum Abschluss, doch der Schlussmann machte seinen Fehler wieder gut und parierte das Leder (22.). Eine Minute später legte Petersen mit dem Kopf in den Lauf für Höler ab, der aus 16 Metern an Ortega scheiterte.

Für eine lange Zeit passierte in der Folge nichts, ehe es die größte Chance im ersten Durchgang für die Breisgauer gab. Zunächst parierte Ortega gegen Grifo und wehrte das Leder vor die Füße des frei stehenden Petersen ab, der aus sechs Metern nur die Unterkante der Latte traf (39.).

Beide Mannschaften kamen deutlich motivierter aus der Kabine. Zunächst schickte Schipplock Ritsu Doan steil, der jedoch von Günther abgelaufen wurde, kurz darauf wurde ein Petersen-Schuss von Marcel Hartel geblockt (47. & 48.). Nach einer Hereingabe von Grifo konnte Ortega den Ball nur vor die Beine von Höler klatschen lassen, der war aber zu überrascht (53.).

Nur sechs Minuten später gab es fast eine Kopie der Doppelchance aus der ersten Hälfte. Zunächst scheiterte Grifo mit einem Schuss an Ortega, der den Ball vor die Füße von Petersen abwehrte. Dieser wurde noch bedrängt und brachte das Leder aus kurzer Distanz nicht im Tor unter.

Der eingewechselte Roland Sallai setzte dann im gegnerischen Sechzehner zum Dribbling an und wurde von van der Hoorn von den Beinen geholt. Grifo verwandelte den Elfmeter sicher (79.). Bielefeld setzte zu einer Schlussoffensive an, wurde dann allerdings eiskalt ausgekontert. Der eingewechselte Ermedin Demirovic schickte den ebenfalls eingewechselten Woo-Yeong Jeong auf die Reise, der Ortega aus 17 Metern überlupfte (90.+2).

Die Stimmen zum Spiel:

Nils Petersen (SC Freiburg): "Schwieriges Gefühl, wenn man von Außen zu gucken muss. Aber die Einwechselspieler haben das Spiel entschieden. Roland Sallai holt den Elfmeter raus, dann auch die Aktion von Demirovic mit Jeong, der ein Super-Tor macht. [...] Wahnsinnig geiles Spiel, eigentlich, nicht hochklassig, aber für uns mit einem guten Ausgang."

Vincenzo Grifo (SC Freiburg): "Haben Sie mein Gesicht gesehen? Haben Sie gesehen, wie erleichtert ich war? Dann wissen Sie, wie es mir nach dem verwandelten Elfmeter ging. Klar, wenn man Elfmeter schießt, dann macht man sich manchmal Gedanken. Weiß der Torwart die Ecke? Ich hatte erst eine andere Ecke im Kopf, aber dann habe ich mich umentschieden. [...] Ich musste dann zwar noch mit Krämpfen kämpfen, aber wir sind sehr erleichtert über den ersten Heimsieg."

Fabian Klos (Kapitän Arminia Bielefeld): "Grundsätzlich war die erste Halbzeit nicht so gut und die zweite Halbzeit ein ausgeglichenes Spiel. [...] Wir haben dann angesprochen, dass wir in der zweiten Halbzeit Dinge verbessern wollen, haben dann auch in meinen Augen nicht mehr so viel zugelassen und standen etwas besser. Das ist Bundesliga-Abstiegskampf, da kommt es in jedem Spiel auf Kleinigkeiten an."

Manuel Prietl (Arminia Bielefeld): "Wir dürfen die Köpfe nicht in den Sand stecken. Die zweite Halbzeit haben wir ein besseres Spiel gemacht, wenn Freiburg in der ersten Halbzeit ein, zwei Tore schießt, dann können wir uns nicht beklagen. Wir gehen mit 0:0 rein und haben uns viel vorgenommen für die zweite Halbzeit. Aber wie gesagt, Kleinigkeiten entscheiden in der Bundesliga und es ist natürlich bitter für uns."

Das fiel auf: Durch Einwechslungen entschieden

Dass man bei Freiburg mit Nils Petersen den besten Joker der Bundesliga-Geschichte in den eigenen Reihen hat, ist jedem klar. Heute spielte der Torjäger aber bereits von Anfang an und trotzdem entschieden es am Ende die Einwechselspieler der Breisgauer. Zunächst holte Sallai stark den Elfmeter gegen van der Hoorn raus, den Grifo souverän verwandelte. In der Nachspielzeit schickte der eingewechselte Demirovic dann Jeong auf die Reise, der ebenfalls vorher von der Bank kam. Der Südkoreaner blieb ganz cool vor dem gegnerischen Schlussmann.

Der Tweet zum Spiel:

Die Statistik: 9

Nach neun sieglosen Spielen in Folge konnten die Breisgauer heute mal wieder einen Sieg einfahren. Dies war zudem der erste Heimsieg der laufenden Saison.

