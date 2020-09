Rangnick hatte bereits von 2004 bis 2005 sowie im Jahr 2011 für Schalke gearbeitet, eine dritte Amtszeit wird es vorerst nicht geben. Zumal angeblich die AS Rom Interesse an dem Deutschen hat.

So werden bei den Königsblauen vor allem Ex-Augsburg-Coach Manuel Baum (derzeit DFB-U18-Coach), Sandro Schwarz (zuletzt FSV Mainz 05), Dimitrios Grammozis (zuletzt Darmstadt 98), Valerien Ismael (zuletzt Linzer ASK) und Alexander Zorniger (früher VfB Stuttgart) gehandelt. Von Schalkes U19-Trainer Norbert Elgert gab es einen Korb. "Klares Dementi. Ich konzentriere mich auf meine Aufgabe, die ist anspruchsvoll genug", hatte der Talenteschmied dem "SID" gesagt.

Doch diese war wohl von Anfang an unrealistisch. Bekannt ist schließlich, dass Rangnick gerne eine Aufgabe übernehmen würde, wo er nach englischem Vorbild als "Teammanager" als Coach und Geschäftsführer in Personalunion die Gesamtverantwortung übernimmt.

Beim italienischen Renommierklub AC Mailand war Rangnick in dieser Funktion in vielversprechenden Verhandlungen, wurde am Ende aber doch nicht genommen. In der sportlichen Führungsebene ist S04 unter anderem in Sportvorstand Jochen Schneider, Alexander Jobst (Marketing, Vertrieb und Organisation) und Michael Reschke (Technischer Direktor) schon ziemlich üppig aufgestellt.