Am Wochenende waren neben Trainer Christian Gross und Schneider auch Team-Manager Sascha Riether, Co-Trainer Rainer Widmayer sowie Fitnesscoach Werner Leuthard freigestellt worden. Als mögliche Trainer für einen Neuaufbau in der 2. Liga waren auch Steffen Baumgart (SC Paderborn) und der Ex-Schalker Domenico Tedesco (Spartak Moskau) gehandelt worden.

In der Bundesliga liegt Schalke abgeschlagen mit neun Zählern am Tabellenende. Es fehlen damit schon neun Punkte auf den Relegationsplatz. Die Schalker hatten in dieser Saison zudem bereits vier Trainer an der Seitenlinie stehen. Grammozis würde somit Nummer fünf werden, zuvor versuchten David Wagner, Baum, Interimscoach Huub Stevens sowie zuletzt Gross ihr Glück.