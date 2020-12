Nur zehn Bundesliga-Spiele währte die Amtszeit von Manuel Baum als Trainer beim FC Schalke 04, ohne dass unter seiner Führung ein einziger Sieg gelang. Nur im DFB-Pokal setzte man sich gegen Viertligist Schweinfurt in Runde eins durch. In der Liga steht Schalke nach zwölf Spielen mit nur vier Punkten auf dem letzten Tabellenplatz. Der Rückstand auf Rang 15 beträgt bereits sechs Punkte.

Am Samstag kommt es zum Abstiegskracher mit dem Tabellensechzehnten Arminia Bielefeld. Dort wird Baum, der als Trainer vor dem dritten Spieltag von David Wagner übernommen hatte, schon nicht mehr an der Seitenlinie stehen. Nach übereinstimmenden Medienberichten haben sich die S04-Verantwortlichen für die Freistellung des 41-Jährigen entschieden.

Stattdessen soll Huub Stevens zum wiederholten Male den Feuerwehrmann spielen und mindestens einmal für die letzten beiden Spiele in diesem Jahr einspringen. Der 67-Jährige ist Aufsichtsratmitglied bei den Knappen und würde den Verein zum vierten Mal als Trainer übernehmen, zum zweiten Mal interimsweise.

Über eine Entlassung von Baum wurde bereits nach der 0:2-Niederlage gegen den SC Freiburg spekuliert. In diesem Zusammenhang wurde auch der Name Friedhelm Funkel als möglicher Nachfolger genannt. Der Ex-Coach von Fortuna Düsseldorf erklärte aber am Freitag gegenüber dem "Express": "Es gibt überhaupt keinen Kontakt. Ich bin und bleibe Rentner."