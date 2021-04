Alle anderen Tests von Montag waren negativ. Auch Schnelltests am Dienstag ergaben keine weiteren positiven Ergebnisse. Die Resultate einer weiteren PCR-Testreihe am Dienstag werden am Mittwoch erwartet, zudem sollen am Mittwoch und Donnerstag weitere Tests durchgeführt werden. Erst danach soll entschieden werden, ob und wann das Training wieder aufgenommen wird.

Nach den Angriffen vereinzelter Fans auf Schalker Spieler nach dem 0:1 in der vergangenen Woche bei Arminia Bielefeld hatte der Klub seinen Profis mehrere Tage trainingsfrei gegeben. Am Montag hatte in der Schalker Arena die erste Trainingseinheit nach dem besiegelten Abstieg stattgefunden.

Das könnte Dich auch interessieren: Offizielle Lewandowski-Anfrage: Bayern-Star bei Top-Klubs begehrt

Fußball Nach Nazi-Vergleich: Luft für DFB-Boss Keller wird immer dünner VOR EINER STUNDE

(SID)

Klopp schiebt Frust: "Brauche Zeit, um wütend zu sein"

Bundesliga Schalke-Legende Fischer kritisiert Fan-Ausschreitungen VOR EINEM TAG