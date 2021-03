Publiziert 18/03/2021 Am 13:31 GMT | Update 18/03/2021 Am 13:31 GMT

Die Galligkeit und Giftigkeit habe gegen Bielefeld gefehlt, so Rolfes über die 1:2-Heimpleite am vergangenen Sonntag gegen den Aufsteiger: "In so einer Situation müssen alle Spieler Haltung zeigen, Aggressivität, einen klaren Willen. Die Spieler sind gefordert - einzeln und als Mannschaft. Das erwarten wir."

Trainer Peter Bosz wirke auf ihn "sehr ruhig und motiviert. Der Trainer muss die richtigen Schlüsse aus dem Spiel gegen Bielefeld ziehen und mit den Spielern Lösungen für Berlin finden. Das ist jetzt die wichtigste Aufgabe", äußerte der 39-jährige Rolfes. Am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gastiert Bayer beim abstiegsbedrohten Klub Hertha BSC in Berlin.

(SID)

