Beim verzweifelten Ruf der alten Liebe ließ Huub Stevens alles stehen und liegen. "Das blau-weiße Herz schlägt noch immer! Ich konnte nicht nein sagen", betonte der Jahrhunderttrainer im Schalke-04-Jogginganzug vor seiner heikelsten Mission. Mit einem kräftigen "Glück auf" meldete sich das Klub-Idol nach der Entlassung von Manuel Baum am Freitag zu einem Fünf-Tage-Intermezzo.

Da muss dann auch Stevens' Ehefrau Toos ein (vielleicht) allerletztes Mal zurückstecken. Schließlich sei sein Herzensverein "in der Bredouille", sagte der 67-Jährige - und er berichtete lachend, die Gattin habe bei der Nachricht von seinem vierten Engagement bei den Königsblauen ein überraschtes "Frohe Weihnachten!" ausgerufen.

Die Mannschaft nach 28 Bundesliga-Spielen in Serie ohne Sieg irgendwie aufzurichten, ihr die weichen Knie zu festigen, wird seine Aufgabe sein. "Wenn ich es tue, dann mit Spaß und Freude", sagte Stevens: "Ich brenne!"

Eine der kniffligsten Aufgaben ist gelöst: Er griff am Freitagmorgen zum Telefon, um Baum alles Gute zu wünschen. "Er war angefasst", berichtete Stevens, bevor er sich zu seinem ersten und vor dem immens bedeutsamen Spiel gegen Arminia Bielefeld am Samstag (am Samstag ab 15.30 Uhr im Eurosport Liveticker) auch einzigen Training aufmachte. Er sei nicht mehr der Jüngste, aber: "Die Stunde auf dem Platz kriege ich schon hin."